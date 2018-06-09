Во время ЧМ часть Большой Садовой в Ростове-на-Дону перекроют для автомобилистов



Движение по улице Большой Садовой ограничат в дни мундиаля в Ростове-на-Дону. О таком решении сообщили в пресс-службе администрации донской столицы.



Так, с 14 июня проезд запретят на отрезке Театральный проспект - переулок Крепостной. Также ограничат движение по проспекту Театральному от Большой Садовой до улицы Максима Горького.



Отметим, что ограничение будет в силе до конца мирового первенства. Движение возобновят после 15 июля.