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Во время ЧМ-2018 на месяц перекроют Театральную площадь

Во время ЧМ-2018 на месяц перекроют Театральную площадь
Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года Театральную площадь перекроют на целый месяц. Здесь расположится фан-зона для болельщиков.
- Не смотря на то, что в Ростове будет проводиться всего пять матчей, фан-зона будет работать в течение месяца, - сообщил во время круглого стола, посвященного вопросам транспорта, директор МБУ «Центр Интеллектуальная транспортная система» Василий Зырянов. – В связи с этим Театральная площадь на целый месяц будет закрыта для движения транспорта.

Предварительно, движение будут перекрывать от проспекта Кировского.

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