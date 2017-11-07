Во время ЧМ-2018 на месяц перекроют Театральную площадь



Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года Театральную площадь перекроют на целый месяц. Здесь расположится фан-зона для болельщиков.

- Не смотря на то, что в Ростове будет проводиться всего пять матчей, фан-зона будет работать в течение месяца, - сообщил во время круглого стола, посвященного вопросам транспорта, директор МБУ «Центр Интеллектуальная транспортная система» Василий Зырянов. – В связи с этим Театральная площадь на целый месяц будет закрыта для движения транспорта.



Предварительно, движение будут перекрывать от проспекта Кировского.