Во дворе жителя Ростовской области обнаружен склад боеприпасов





Во дворе частного дома в Матвеево-Курганском районе обнаружен склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Опасная находка была сделана вечером 31 октября.



Житель посёлка Матвеев Курган нашёл в своём дворе на улице Московской более 250 единиц взрывоопасных предметов. Среди них было 242 патрона, пять минометных мин, четыре ручные гранаты и один взрыватель.

- На месте обнаружения выставлено оцепление, - сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, - подана заявка на разминирование.



В тот же день ещё по одному снаряду было обнаружено в Каменском районе вблизи хутора Диченский и в Новочеркасске на проспекте Баклановском.



Места обнаружения взрывоопасных предметов находятся под охраной сотрудников полиции до прибытия сапёров.



Напомним, летом в Матвеево-Курганском районе нашли 13 снарядов и одну миномётную мину. Боеприпасы обнаружили представители поисково-патриотического отряда «Последний след войны».