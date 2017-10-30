Авторизация

Регистрация


  • USD 58.12
  • EUR 67.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

Во дворе жителя Ростовской области обнаружен склад боеприпасов

Во дворе жителя Ростовской области обнаружен склад боеприпасов

Во дворе частного дома в Матвеево-Курганском районе обнаружен склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Опасная находка была сделана вечером 31 октября.

Житель посёлка Матвеев Курган нашёл в своём дворе на улице Московской более 250 единиц взрывоопасных предметов. Среди них было 242 патрона, пять минометных мин, четыре ручные гранаты и один взрыватель.
- На месте обнаружения выставлено оцепление, - сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, - подана заявка на разминирование.

В тот же день ещё по одному снаряду было обнаружено в Каменском районе вблизи хутора Диченский и в Новочеркасске на проспекте Баклановском.

Места обнаружения взрывоопасных предметов находятся под охраной сотрудников полиции до прибытия сапёров.

Напомним, летом в Матвеево-Курганском районе нашли 13 снарядов и одну миномётную мину. Боеприпасы обнаружили представители поисково-патриотического отряда «Последний след войны».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.