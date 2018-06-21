Внимание иностранных болельщиков ЧМ привлёк новый символ Дона - красный конь





Новый символ Ростовской области - красный конь привлёк внимание иностранных болельщиков, приехавших на чемпионат мира. Вольный, щедрый, многоликий, хлебосольный - такое впечатление возникает у гостей с первых минут знакомства с регионом.



Неудивительно, ведь донской край всегда славился гостеприимством. Теперь у Ростовской области появился узнаваемый фирменный знак - красный конь. Символ встречает гостей в аэропорту Платов, на центральном входе на стадион «Ростов-Арена», в фан-зоне, городском пресс-центре и на перехватывающей парковке. Он задает стиль туристско-информационным центрам, презентационным зонам, баннерам и стендам.



Дизайн отличает яркий цветовой «дресс-код». Он разработан в том числе и для муниципальных образований Дона. Сведенный в единое полотно, он образует цветную плитку. Красный символизирует виноградники и цветы, желтый – поле и степь, оранжевый – пески, зеленый – леса, голубой и синий – водоемы, серый – скалистые места. Используются также изображения красивейших природных пейзажей донского края. Вкупе с надписями на разных языках они показывают, какие места обязательно стоит посетить.







Помогают путешественникам специально разработанные разговорники, гастрономические карты, туристические атласы и путеводители. В них гости найдут подсказку, где, например, получится самое лучшее селфи. Самых маленьких увлекут тематические раскраски и настольные игры.



Все это туристы могут получить абсолютно бесплатно в гостиничных комплексах, вокзалах, и центрах гостеприимства. Кстати, в отелях и в туристско-информационных центрах можно записаться на экскурсию. Выбрать подходящий вариант можно изучив буклет с десяткой лучших туристских маршрутов. Однако легко можно придумать и свой. Пользоваться справочниками удобно, составленные на разных языках путеводители легко может прочитать турист практически из любой страны.







Фирменный стиль прослеживается во всем - от брошюр и буклетов до стендов и одежды персонала центров гостеприимства.



Отметим, что более трех тысяч туристов из Бразилии, Швейцарии, Китая, Мексики, и других стран посетили Азов, Таганрог, станицу Старочеркасскую, Новочеркасск и село Чалтырь. В числе гостей были также президент Швейцарии Ален Берсе. Он посетил Чеховские места. А в станице Старочеркасской и Новочеркасске побывал посол Бразилии в России Антонио Луис Эспинола Салгадо, где его познакомили с традициями донских казаков.