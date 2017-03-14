Вместо воды из кранов в Каменске-Шахтинском течет «руссиано»





Вместо воды из кранов в Каменске-Шахтинском течет «руссиано». Жители города остались недовольны такой подменой. Одна из горожанок сфотографировала грязную ржавую воду выложила 15 марта в социальные сети.

- Вчера сидели без света, а сегодня с утра такая вода в домах на улице Гагарина. Уже подумала, что кофе из-под крана идет, - рассказала женщина.



Жители Каменска-Шахтинского предположили, что причиной подмены воды на «руссиано» могли стать прогнившие ржавые трубы, из-за которых и получился такой цвет.



Напомним, переименовать кофе «Американо» в «Руссиано» в шутку предложил премьер-министр РФ на заседании Евразийского межправительственного совета.