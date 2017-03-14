Авторизация

Регистрация
  • USD 59.11
  • EUR 62.84
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Вместо воды из кранов в Каменске-Шахтинском течет «руссиано»

Вместо воды из кранов в Каменске-Шахтинском течет «руссиано»

Вместо воды из кранов в Каменске-Шахтинском течет «руссиано». Жители города остались недовольны такой подменой. Одна из горожанок сфотографировала грязную ржавую воду выложила 15 марта в социальные сети.
- Вчера сидели без света, а сегодня с утра такая вода в домах на улице Гагарина. Уже подумала, что кофе из-под крана идет, - рассказала женщина.

Жители Каменска-Шахтинского предположили, что причиной подмены воды на «руссиано» могли стать прогнившие ржавые трубы, из-за которых и получился такой цвет.

Напомним, переименовать кофе «Американо» в «Руссиано» в шутку предложил премьер-министр РФ на заседании Евразийского межправительственного совета.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!