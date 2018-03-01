Влияние СМИ на политическую активность молодежи обсудили в Ростове



В ЮФУ обсудили влияние средств массовой информации на политическую активность молодежи. В музее истории федерального университета 2 марта прошло заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна». В мероприятии участвовали депутаты Законодательного собрания Ростовской области, журналисты, преподаватели и студенты местных высших учебных заведений. Присутствующие выслушали спикеров заседания и обсудили проблемы повестки дня.

- Молодежь уделяет меньше внимания традиционным СМИ, - сообщила председатель комитета Заксобрания РО по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова. – Во время мероприятия мы попытаемся понять, как журналистам и политикам подстроиться под интересы молодых людей, необходимы ли какие-то изменения в нормативном поле, и насколько СМИ влияют на позицию подрастающего поколения в политической сфере.







На заседании отметили большую роль социальных сетей во взаимодействии журналистов с подрастающим поколением. Также присутствующие обсудили, как увеличить уровень доверия молодежи к политикам. Студенты активно участвовали в дискуссии.

- Сейчас необходимо понять, как эффективно и правильно доставлять информацию подрастающему поколению. Ведь молодежь потребляет огромные объемы информации и не всегда может отличить качественные материалы от недостоверного контента, - отметила председатель комитета Заксобрания РО по молодежной политике Екатерина Стенякина. – Это очень важно, потому что в будущем именно нынешнее молодое поколение будет определять политическое развитие России.



В конце заседания комитет по молодежной политике подготовил проект рекомендаций по итогам мероприятия. Документ передан донским парламентариям, чтобы при разработке новых законов они могли учесть мнение участников «Открытой трибуны».