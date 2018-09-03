Власти Ростова снова добиваются расторжения договора с рынком «Темерник» через суд



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Администрация Ростова обжалует решение Арбитражного суда, отказавшего в расторжении договора аренды земельного участка на рынке «Восточный».



Напомним, в 2000 году между департаментом и ООО «Юпитер» был заключен договор аренды участка площадью 16 га на 49 лет. Позже фирма передала землю по уступке ООО «Темерник». По условиям договора компания должна была возвести на рынке капитальные строения. Однако строительство так и не началось.



В 2017 году департамент потребовал выполнить условия договора до 9 декабря. Но когда срок истёк, а постройки так и не появились, департамент обратился в суд с требованием расторгнуть договор аренды.



Суд в удовлетворении иска отказал. Ранее представитель «Темерника» заявлял, что капитальные строения не были возведены на рынке, потому что администрация не согласовала проект.