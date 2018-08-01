Власти Ростова обсудили на слушаниях строительство нового микрорайона на территории Александровской рощи



В донской столице состоялись общественные слушания проекта планировки нового микрорайона на территории в границах улиц Вересаева – Берберовская. На встречу пришли местные жители, которые совместно с представителями власти обсудили строительство современного жилого комплекса на площади более 36 гектаров.



В 2000-х годах на этом участке, примыкающем к Александровской роще, должны были построить торговый центр. Однако работы прекратились на ранней стадии. Теперь в этом месте появится новый современный район с многофункциональной инфраструктурой. Здесь возведут не только многоквартирные дома, но и детсады, школы, дом быта, спортивный комплекс с бассейном и поликлинику.



Ранее ростовчане неоднократно обращались к сити-менеджеру донской столицы Виталию Кушнареву. Они жаловались, что местная поликлиника не справляется с наплывом посетителей, в детсадах нет мест, а в районе нет ни одной современной спортплощадки. Решением всех проблем горожан стало было строительство новых образовательных и здравоохранительных учреждений.



Кроме того, часть квартир в новом ЖК застройщик передаст обманутым дольщикам. Это стало еще одним толчком вперед к принятию проекта строительства.



В обсуждении проекта участвовали главный архитектор города Роман Илюгин, представители городской администрации, разработчики проекта застройки, а также местные жители.



Стоит отметить, что процедура слушаний вызвала жаркие споры. По мнению некоторых ростовчан, коммуникации района не выдержат увеличившейся нагрузки в связи со строительством новых объектов. Другие участники слушаний выступили против строительства многоэтажных домов. Однако дал член союза архитекторов России, ранее занимавший пост главного архитектора Ростова-на-Дону Владимир Гейер поспешил успокоить горожан.

- Проект планировки я изучил, он выполнен грамотно. Могу сказать, что никакие законодательные нормы не нарушены. Детскими садами, школами, парковками микрорайон обеспечен, - рассказал почетный архитектор РФ. - В этом проекте сделаны расчеты потребности в воде, тепле, электричестве на данное число жителей и социальные объекты. С водой проблем в том районе никогда не было, рядом водопровод и очистные сооружения. Поэтому «Водоконал» будет тянуть сети к микрорайону.



Что касается вопроса ростовчан о снижении этажности, Владимир Гейнер отметил, если нет прямых ограничений, то все будет зависеть от желания проектировщика. Главное, чтобы заявленная плотность не была превышена.



По результатам обсуждения Роман Илюгин заявил, что проект планировки участка в районе улиц Вересаева – Берберовской слушания прошли успешно.

- Слушания состоялись, - подвел итог встречи главный архитектор города.