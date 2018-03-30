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Власти планируют убрать маршрутки из Ростова и области

Власти планируют убрать маршрутки из Ростова и области
Фото: News.qip.ru

В Ростове разрабатывают планы и программы по ликвидации маршрутных такси. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в эфире программы «Главное о главном».

По словам главы региона, к этому виду общественного транспорта накопилось много претензий. Власти собираются убрать его с дорог Ростова и области. Для этого планируется продолжить закупать автобусы большой вместимости и ужесточить требования к транспортным компаниям.

Василий Голубев добавил, что в настоящее время Министерство транспорта Ростовской области и администрация донской столицы занимаются корректировкой существующей программы транспортного обслуживания города. Эта работа должна привести к синхронизации всех видов общественного транспорта: городских электричек, автобусов и трамваев. Также рассматривает вопрос создания новых внутригородских маршрутов, в частности из Александровки, с учетом строительства микрорайона «Красный Аксай».

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