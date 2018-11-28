Власти могут не успеть украсить Ростов к Новому году



Администрация может не успеть украсить улицы Ростова к новогодним праздникам. Управление наружной рекламой 30 ноября отменило аукцион по определению поставщика. Сейчас готовятся новые тендеры. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.



В управлении наружной рекламой отметили, что аукцион отменили из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу, пишет DonDay.ru.



– При оформлении документации была допущена техническая ошибка. Из-за этого в УФАС поступила жалоба. Вскоре её признали необоснованной. Однако уже было выдано уведомление, что нужно внести изменения, – рассказали в ведомстве.



В городе начинают появляться декорации, но управление не имеет к этому никакого отношения. Помимо них, украшением занимаются управление культуры и «Ростгорсвет».



Сейчас спешно готовят четыре новых тендера вместо одного предыдущего. Сумма останется той же - 9 миллионов 675 тысяч рублей.

Отметим, что Ростов должен быть украшен к 10 декабря. В разных районах запланировано развесить панно с изображением жар-птиц и флажки. Также нужно установить фигуры снеговиков, матрёшек и Дедов Морозов.