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Власти могут не успеть украсить Ростов к Новому году

Власти могут не успеть украсить Ростов к Новому году
Администрация может не успеть украсить улицы Ростова к новогодним праздникам. Управление наружной рекламой 30 ноября отменило аукцион по определению поставщика. Сейчас готовятся новые тендеры. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В управлении наружной рекламой отметили, что аукцион отменили из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу, пишет DonDay.ru.

– При оформлении документации была допущена техническая ошибка. Из-за этого в УФАС поступила жалоба. Вскоре её признали необоснованной. Однако уже было выдано уведомление, что нужно внести изменения, – рассказали в ведомстве.

В городе начинают появляться декорации, но управление не имеет к этому никакого отношения. Помимо них, украшением занимаются управление культуры и «Ростгорсвет».

Сейчас спешно готовят четыре новых тендера вместо одного предыдущего. Сумма останется той же - 9 миллионов 675 тысяч рублей.
Отметим, что Ростов должен быть украшен к 10 декабря. В разных районах запланировано развесить панно с изображением жар-птиц и флажки. Также нужно установить фигуры снеговиков, матрёшек и Дедов Морозов.

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