Власти донской столицы отказались возобновить работу маршрутов №№ 94 и 96



Власти донской столицы отказались возобновить работу маршрутов №№ 94 и 96. Соответствующий ответ пришел на просьбу ростовчан вернуть автобусы компании АТП-3.



Петицию горожан опубликовали в конце октября на сайте «Активный ростовчанин». Местные жители заявляли, что транспорт маршрутов №№ 96 и 94 всегда был чистым и следовал четко по расписанию. Тем не менее в конкурсе победила ижевская компания «Ипопат-Юг». У ростовского перевозчика отобрали права и лицензии.



Власти Ростова назвали соответствующее решение справедливым. По их словам, автопарк «Ипопат-Юг» соответствует всем необходимым требованиям. При этом средний возраст транспорта компании составляет около трех лет. Автобусы и маршрутки АТП-3 работают уже около 12 лет. Также далеко не весь транспорт перевозчика оснащен нужным оборудованием.



– Только у 39% автобусов АТП-3 есть специальные средства для перевозки инвалидов и кондиционеры. Срок действия договора между перевозчиком и департаментом транспорта истек, – сообщили в администрации.