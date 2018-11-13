Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Власти донской столицы отказались возобновить работу маршрутов №№ 94 и 96

Власти донской столицы отказались возобновить работу маршрутов №№ 94 и 96
Власти донской столицы отказались возобновить работу маршрутов №№ 94 и 96. Соответствующий ответ пришел на просьбу ростовчан вернуть автобусы компании АТП-3.

Петицию горожан опубликовали в конце октября на сайте «Активный ростовчанин». Местные жители заявляли, что транспорт маршрутов №№ 96 и 94 всегда был чистым и следовал четко по расписанию. Тем не менее в конкурсе победила ижевская компания «Ипопат-Юг». У ростовского перевозчика отобрали права и лицензии.

Власти Ростова назвали соответствующее решение справедливым. По их словам, автопарк «Ипопат-Юг» соответствует всем необходимым требованиям. При этом средний возраст транспорта компании составляет около трех лет. Автобусы и маршрутки АТП-3 работают уже около 12 лет. Также далеко не весь транспорт перевозчика оснащен нужным оборудованием.

– Только у 39% автобусов АТП-3 есть специальные средства для перевозки инвалидов и кондиционеры. Срок действия договора между перевозчиком и департаментом транспорта истек, – сообщили в администрации.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.