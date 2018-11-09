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Владимир Сакеллариус вернул к себе доверие и вновь стал замглавы администрации Ростова

Владимир Сакеллариус вернул к себе доверие и вновь стал замглавы администрации Ростова
На пост заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам в сфере ЖКХ снова назначили Владимира Сакеллариуса. Мэр города принял такое решение 14 ноября.

Городская прокуратура в июле 2018 года убрала чиновника с поста. Сакеллариус не мог разрешить конфликт интересов городского руководства и группы управляющих компаний, директором которых выступает его сын. Из-за этого скандала замглавы даже попал в официальный список коррупционеров.

После увольнения Владимир Сакеллариус стал замдиректора по связям с общественностью в одной из фирм своего сына. В сентябре суд позволил чиновнику вернуться на свою старую должность. Он занял её 14 ноября.

Владимир Сакеллариус родился в 1960 году в Волгодонске. В 26 лет он окончил институт по специальности «Инженер-механик». Много лет работал в производственном объединении «Электроаппарат».

В 2013 году он стал депутатом Заксобрания Ростовской области V созыва. В 2017 году занял должность заместителя главы администрации Ростова по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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