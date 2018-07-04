Владимир Путин назначил главу ГУФСИН по Ростовской области



Владимир Путин назначил главу ГУФСИН по Ростовской области. Муслим Даххаев официально стал начальником надзорного ведомства. Соответствующий указ президент подписал 5 июля.



В официальном документе указано, Муслиму Даххаеву продлен срок службы сверх установленного предельного возраста на два года.

Стоит отметить, что карьеру он начал в органах внутренних дел в 1983-м. Всероссийскую известность приобрел в 1999 году, во время вторжения в Дагестан отрядов Басаева и Хаттаба.



В 2005 году Муслим Магомедович стал исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Республике Дагестан, а в 2011-м указом президента России был назначен начальником режимного ведомства.