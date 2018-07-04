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Владимир Путин назначил главу ГУФСИН по Ростовской области

Владимир Путин назначил главу ГУФСИН по Ростовской области
Владимир Путин назначил главу ГУФСИН по Ростовской области. Муслим Даххаев официально стал начальником надзорного ведомства. Соответствующий указ президент подписал 5 июля.

В официальном документе указано, Муслиму Даххаеву продлен срок службы сверх установленного предельного возраста на два года.
Стоит отметить, что карьеру он начал в органах внутренних дел в 1983-м. Всероссийскую известность приобрел в 1999 году, во время вторжения в Дагестан отрядов Басаева и Хаттаба.

В 2005 году Муслим Магомедович стал исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Республике Дагестан, а в 2011-м указом президента России был назначен начальником режимного ведомства.

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