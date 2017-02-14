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Владимир Арцыбашев уволился с поста заммэра по вопросам ЖКХ

Владимир Арцыбашев уволился с поста заммэра по вопросам ЖКХ

Владимир Арцыбашев покинул пост заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ.

В городской администрации сообщили, что заявление Арцыбашева об увольнении по собственному желанию было принято 14 февраля.

На должность заммэра по вопросам ЖКХ Ростова-на-Дону Владимир Арцыбашев был назначен в 2013 году. В то время администрацию города возглавлял Михаил Чернышев. На муниципальной службе в донской столице, куда переехал из города Актау Казахской ССР, Владимир Арцыбашев состоял с 1997 года. До 1998 замещал должности директора муниципального учреждения с функциями заказчика в сфере ЖКХ Советского района Ростова, затем заместителя главы администрации Советского района.

До 2005 годы был заместителем директора Департамента ЖКХ и энергетики Ростова. В середине 2000-х из-за обвинения его гражданской супруги Надежды Эркеновой в получении взятки в размере более 1 млн. руб. Арцыбашев был вынужден покинуть пост. К работе в мэрии он вернулся только в 2013 году. До этого занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях города Ростова-на-Дону.

Напомним, за время работы в администрации Ростова Владимира Арцыбашева, деятельность департамента ЖКХ не раз подвергалась критике со стороны ростовчан. В частности недовольство горожан вызывали реконструкция пешеходного перехода на Большой Садовой, массовая вырубка деревьев и их замена на растения в кадках, забитые ливнёвые канализации из-за которых после более или менее сильного дождя в городе происходит потоп.

Фото: newsregions.ru

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