Владелец разбитого спорткара за 13 млн рублей получил новый автомобиль аналогичной марки





Ростовчанин Михаил Кобяцкий, владелец разбитого автомехаником «Порше», получил новый автомобиль. 24 июня ему доставили новую иномарку.



Как отметил автовладелец, он очень рад, что инцидент не дошёл до суда, пишет DonDay.ru. Подменный автомобиль 2016 года выпуска, с чёрно-красным кожаным салоном, дооснащен аэрокитом (придает формам автомобиля дополнительную аэродинамичность). До того как попасть к ростовчанину, спорткар использовался как выставочный образец.



Напомним, 18 мая сотрудник «Порше Центр Ростов» выехал на «Порше Карера 911 turbo s», принадлежащем Михаилу Кобяцкому, за пределы салона. На Аксайском проспекте на скорости он врезался в «Хонду». Оба водителя чудом не пострадали. 5 июня механика, разбившего вдребезги «Порше», признали виновником ДТП.



После многочисленных экспертиз и тщательного изучения видео с камер наблюдения, запечатлевших момент столкновения, специалисты пришли к выводу, что авария произошла по вине работника дилерского центра, управлявшего спорткаром.



Изначально автосалон предлагал владельцу разбитого автомобиля ремонт. Но позже, когда история получила огласку в СМИ, дилерский центр согласился предоставить ростовчанину новый автомобиль.