Владелец «Порше Кайен», сбивший насмерть пешехода на Садовой, получил почти три года колонии





Владелец «Порше Кайен», виновный в смерти ростовчанина, получил почти три года колонии. Ленинский суд донской столицы 27 декабря вынес приговор Максиму Трофимовскому. Его обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он получил 2 года 10 месяцев колонии-поселения. Срок отбывания наказания считается с даты задержания – 7 июня 2017 года, сообщает DonDay.ru.



Авария, в которой погиб 35-летний Николай Бондаренко, случилась поздним вечером 3 мая этого года на перекрестке между Соборным переулком и улицей Большой Садовой. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его на огромной скорости сбила дорогая иномарка.



Водитель вместе с приятелем быстро скрутили номера, бросили джип и скрылись с места ДТП. Около месяца преступник скрывался в городе Люберцы у знакомых.