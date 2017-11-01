Владельцы карт могут ездить бесплатно в автобусах с неработающими валидаторами



Владельцы карт могут ездить бесплатно в автобусах с неработающими валидаторами. Официальное решение принял департамент транспорта во время совещания с руководителями фирм-перевозчиков.



Теперь водители обязаны обеспечить установку валидаторов в автобусах, а также следить за их исправной работой. Руководители транспортных компаний проведут разъяснительную беседу. Если в случае поломки валидатора водитель заставляет пассажира оплачивать проезд, то клиент может обратиться по номеру: 253-16-22.