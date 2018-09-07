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«Включай ЭКОлогику!» вместе с молодежью Ростовской области

«Включай ЭКОлогику!» вместе с молодежью Ростовской области
На фото: Члены студенческого кружка «Ихтиология» Александра Карасева и Виктория Бутова.

В донской столице начал свою работу масштабный фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!», приуроченный к Году добровольца и волонтера в России.

7 и 8 сентября в Донском государственном техническом университете ростовчане и гости столицы могут познакомиться с учреждениями среднего профессионального образования, региональными музеями, а также встретиться с космонавтом-испытателем ГК «Роскосмос» Сергеем Ревиным.

В рамках фестиваля проходила интерактивная выставка наиболее значимых достижений волонтерских и добровольческих организаций опорного вуза. Студенты и преподаватели университета представили свои направления и рассказали о научных достижениях. Гостям представилась возможность выпить коктейль с сухим льдом или отмыть настоящее золото.

- Мы представляем направление «Водные биоресурсы и аквакультура», где готовим специалистов в области водных биоресурсов. Сейчас мы открываем новую специальность «Декоративная аквариумистика и аквариумный дизайн». Это очень востребованное направление, так как сейчас острая нехватка сотрудников в океанариумах и зоопарках, - рассказала заместитель завкафедрой «Технические средства аквакультуры» Анна Нейдорф. - Кроме того, мы сотрудничаем с Южным Научным Центром РАН. Наши студенты, интересующиеся наукой, занимаются исследованиями в области аквакультуры.
«Включай ЭКОлогику!» вместе с молодежью Ростовской области
Отдельный блок фестиваля науки – III родительский форум. В 2018 году он стал площадкой для обсуждения вопросов важности участия ребенка в волонтерском движении, адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивного и непрерывного образования.
Главная цель форума – научить родителей решать вопросы воспитания и найти ответы на вопросы, связанные с психолого-педагогическим сопровождением учебно-воспитательного процесса.

- Современное общество стремительно развивается, и перед нами возникают новые вызовы, которые требуют от нас новых знаний и новых решений, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Информационная перегруженность, экологическая безопасность, сохранение здоровья молодого поколения - это только часть глобальных вызовов современности, на которые нам предстоит достойно ответить.

В течение двух дней в рамках фестиваля науки проходили мастер-классы, научно-популярные лекции и тренинги. Гости смогли стать участниками проектов Регионального комплекса для одаренных детей и молодежи Ростовской области: «Детский университет», «Академия абитуриентов», центр развития одаренных детей «МаксиУМ», «Родительский университет» и многое другое. Участники фестиваля смогли насладиться выступлениями творческих коллективов вузов, школ и детсадов Ростовской области.
«Включай ЭКОлогику!» вместе с молодежью Ростовской области«Включай ЭКОлогику!» вместе с молодежью Ростовской области«Включай ЭКОлогику!» вместе с молодежью Ростовской области«Включай ЭКОлогику!» вместе с молодежью Ростовской области

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