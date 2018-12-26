«ВКБ-Новостройки» будут развивать социальную инфраструктуру Ростова



Вместе с новыми жилыми районами ростовчане получат дополнительные городские пространства с благоустроенными парками и спортивными площадками, сообщает RostovGazeta.



Крупный девелопер – Объединение «ВКБ-Новостройки» – сейчас реализует в донской столице ряд проектов, в том числе с социальной составляющей. Два самых известных из них – жилые районы Суворовский и Платовский, расположенные на севере города.



В компании сообщили о промежуточных итогах застройки этих территорий. В общем в двух районах готовы к заселению 64 многоквартирных дома, из которых 58 – на территории Суворовского. Председатель Совета директоров акционерного общества «Ростовское» (входит в «ВКБ-Новостройки») Николай Бритвин в интервью RostovGazeta раскрыл основные финансовые параметры строек.



- Сумма инвестиций только в строительство домов составила свыше 29 миллиардов рублей, - сообщил Бритвин. - Жилые районы Суворовский и Платовский можно назвать образцовыми с точки зрения системной и последовательной городской застройки. Приобретая здесь квартиры, жильцы могут быть уверены, что получат полноценную социальную и инженерную инфраструктуру. Иными словами, им не придется годами ждать нормальных дорог и дворов без колдобин – этим, к сожалению, грешат многие даже «элитные» кварталы-новостройки.



В районах уже проложены все автомобильные дороги и пешеходные зоны, оборудованы игровые площадки и места для автомобилей. Построены дошкольное учреждение на 170 малышей, поликлиника, способная принимать до 100 пациентов за смену, готовое депо для пожарной охраны и пункт полиции, торгово-развлекательный комплекс, а также небольшие продуктовые и аптечные пункты «у дома». Вложения превысили отметку 3 миллиарда рублей.



Девелопер пошел дальше. Объединение «ВКБ-Новостройки» взяло на себя развитие территорий общегородского значения. Так, в Суворовском появился парк 70-летия Победы. В окрестностях балки Чадр создается многофункциональная рекреационная зона с местами для отдыха и занятий экстремальными видами спорта. Визитной карточкой этого места стали велосипедные дорожки, на которых катаются любители спорта со всего Ростова. Объединение также выступило инициатором проекта реабилитации реки Темерник. На месте зарослей и пустыря в ближайшем будущем появится зона отдыха.