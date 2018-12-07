Виновник ДТП со смертельным исходом пытался оспорить решение суда на Дону



Виновник смертельной аварии попытался оспорить решение суда Морозовского района. Водитель НефАЗа не согласился с вынесенным приговором и подал апелляционную жалобу.



Апелляцию рассматривал Ростовский областной суд. Изучив материалы дела, суд высшей инстанции оставил в силе решение районного суда.

- Приговор Морозовского районного суда Ростовской области от 12 сентября 2018 года в отношении Вахитова оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - отмечено в судебном акте.



Осужденный проведет один год и шесть месяцев в колонии-поселении.



Напомним, происшествие случилось в декабре 2017 года в Морозовском районе. Водитель автобуса НефАЗ Р. Вахитов ехал по трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. Вскоре он потерял управление, выехал на «встречку» и врезался во встречный «ГАЗ-2752».



В результате случившегося водитель маршрутки погиб месте. Трое пассажиров получили множественные травмы и были доставлены в больницу.