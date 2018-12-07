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Виновник ДТП со смертельным исходом пытался оспорить решение суда на Дону

Виновник ДТП со смертельным исходом пытался оспорить решение суда на Дону
Виновник смертельной аварии попытался оспорить решение суда Морозовского района. Водитель НефАЗа не согласился с вынесенным приговором и подал апелляционную жалобу.

Апелляцию рассматривал Ростовский областной суд. Изучив материалы дела, суд высшей инстанции оставил в силе решение районного суда.
- Приговор Морозовского районного суда Ростовской области от 12 сентября 2018 года в отношении Вахитова оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - отмечено в судебном акте.

Осужденный проведет один год и шесть месяцев в колонии-поселении.

Напомним, происшествие случилось в декабре 2017 года в Морозовском районе. Водитель автобуса НефАЗ Р. Вахитов ехал по трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. Вскоре он потерял управление, выехал на «встречку» и врезался во встречный «ГАЗ-2752».

В результате случившегося водитель маршрутки погиб месте. Трое пассажиров получили множественные травмы и были доставлены в больницу.

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