Виктория Лопырева прилетит в Ростов, чтобы поддержать «родную команду» перед матчем с «МЮ»





Ведущая Виктория Лопырева прилетит в донскую столицу, чтобы лично поддержать футбольный клуб «Ростов» перед матчем с «Манчестер Юнайтед». Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«Завтра лечу в Ростов, чтобы поддержать родную команду и лично встретиться с английской прессой накануне грандиозного события - матча с «МЮ». Заодно проведу гостям экскурсию по родному городу», - написала Лопырева.



Девушка также обращается к фанатам и просит их быть вежливыми и гостеприимными по отношению к болельщикам клуба-соперника.

« Друзья мои, болельщики! Обращаюсь к вам с призывом показать себя с наилучшей стороны. Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать, но ведь это не так, верно? Давайте покажем это всему миру. Будьте дружелюбны и толерантны, не подводите любимую команду и не создавайте конфликтных ситуаций! ».



Запись модель, как всегда, подкрепила сексуальным фото. В тему Виктория выбрала снимок с футбольным мячом.



При этом, ряд подписчиков с негодованием отреагировал на рекомендации звезды. Они считают, что знаменитость намекнула на отсутствие культуры у ростовчан, посчитав их невоспитанным «быдлом».