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Виктор Рыбин забрался в камин после выступления в Ростовской области

Виктор Рыбин забрался в камин после выступления в Ростовской области
В минувшие выходные День города праздновал Константиновск. Этот год стал для Ростовской области богатым на приезжих звёзд. На день города в Новошахтинске выступала Анна Семенович, в Аксае – Стас Костюшкин, в Красном Сулине – группа «Инфинити».

Поздравлять константиновцев приехали Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и Алёна Апина. Посмотреть на выступление звёзд вечером 30 сентября собрались тысячи горожан и жителей близлежащих посёлков. Отработав программу, артисты отправились отдыхать в гостиничный номер. Там праздник для звёздной четы продолжился. В частности, Виктор Рыбин, развлекаясь, забрался в камин. А потом в казачьей фуражке исполнил во весь голос «Левый берег Дона», правда, забыв при этом слова.



Алёна Апина также отметилась парой фотографий с Дона всё в той же казачьей фуражке.
«А я на Дону! Сейчас буду петь казАкам! Аксиньям, Мелиховым и пр.», - прокомментировала снимки певица.

Виктор Рыбин забрался в камин после выступления в Ростовской области

Подытожив, можно сказать, что столичные звёзды не только подарили праздник жителям Дона, но и сами неплохо провели время.

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