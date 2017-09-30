Виктор Рыбин забрался в камин после выступления в Ростовской области



В минувшие выходные День города праздновал Константиновск. Этот год стал для Ростовской области богатым на приезжих звёзд. На день города в Новошахтинске выступала Анна Семенович, в Аксае – Стас Костюшкин, в Красном Сулине – группа «Инфинити».



Поздравлять константиновцев приехали Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и Алёна Апина. Посмотреть на выступление звёзд вечером 30 сентября собрались тысячи горожан и жителей близлежащих посёлков. Отработав программу, артисты отправились отдыхать в гостиничный номер. Там праздник для звёздной четы продолжился. В частности, Виктор Рыбин, развлекаясь, забрался в камин. А потом в казачьей фуражке исполнил во весь голос «Левый берег Дона», правда, забыв при этом слова.







Алёна Апина также отметилась парой фотографий с Дона всё в той же казачьей фуражке.

«А я на Дону! Сейчас буду петь казАкам! Аксиньям, Мелиховым и пр.», - прокомментировала снимки певица.







Подытожив, можно сказать, что столичные звёзды не только подарили праздник жителям Дона, но и сами неплохо провели время.



