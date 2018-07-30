Верховный суд РФ оставил в силе приговор ростовчанке, заказавшей убийство сестры из-за квартиры





Верховный суд России, рассмотрев апелляционную жалобу ростовчанки, осужденной за убийство сестры из-за квартиры, оставил приговор в силе.



Ростовский областной суд 2 апреля приговорил жительницу Ростова к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Однако 23-летняя девушка не согласилась с решением облсуда и подала апелляцию.

- Воспользовавшись процессуальным правом на обжалование, осужденная подала на приговор суда апелляционную жалобу, в которой указала, что просит отменить обвинительный приговор и вынести решение о её оправдании, а в случае отсутствия для этого оснований - смягчить назначенное ей наказание, - рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.



Но судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда не нашла нарушений при рассмотрении уголовного дела и оставила ранее вынесенный приговор в силе.



Напомним, сёстрам Марии и Надежде Г. родители завещали квартиру на улице Пушкинской в Ростове. После смерти отца с матерью Мария не захотела делить наследство с родственницей. Она подговорила своего 32-летнего возлюбленного по имени Николай убить сестру. Девушка заранее купила нож и отдала его подельнику. А в ночь с 20 на 21 февраля, убедившись, что сестра заснула, передала ему ключи от квартиры. Мужчина проник внутрь и несколько раз ударил ножом спящую девушку.



Убийство родственницы Мария хотела подстроить под нападение неизвестных. Вместе с любовником в бахилах и медицинских перчатках они с моющим средством обработали место преступления и тело погибшей. Чтобы отвести от себя подозрения, сообщники вызвали полицию, разыграв случайное обнаружение тела. Однако правоохранителям вскоре удалось раскрыть жестокий план.



В ходе следствия выяснилось, что исполнитель убийства психически не здоров. Дело, возбужденное в отношении него, было выделено в отдельное производство. В суде было установлено, что он совершил преступление в состоянии невменяемости и поэтому освобожден от уголовной ответственности. Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре.