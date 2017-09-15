Ведущий Иван Ургант посмеялся над депутатом из Батайска, устроившим пьяный дебош в аэропорту Ростова





Ведущий Иван Ургант высмеял депутата Батайской городской Думы, прославившегося пьяным дебошем в ростовском аэропорту.



Эфир программы «Вечерний Ургант» 17 сентября ведущий начал с новости о народном избраннике из Батайска Михаиле Гранкине, летевшем в числе паломников к святой горе Афон. Депутат, который также являлся атаманом городского казачьего общества «Батайское», пытался в состоянии опьянения попасть на борт самолёта.

«Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить! Надо атамана между кресел положить!» - пошутил Ургант.



Особенно популярного шоумена позабавил статус паломника, в котором Гранкин собирался отправиться в Грецию. Напомним, капитан воздушного судна принял решение не допускать пьяного пассажира на борт. Такой поворот событий ещё больше разозлил депутата. Чтобы его усмирить, экипажу пришлось вызвать полицию. Буяна доставили в дежурную часть.

«В отделении полиции, куда его привезли: «Кто у нас там? Два наркомана, пятеро грабителей, один паломник. Ты с ума сошел! Подвергать людей такой опасности! Срочно наркомана и грабителей увезите в безопасное место!», - продолжил шутить ведущий.



Напоследок Иван Ургант предположил, как мог размышлять депутат в этой ситуации.

«Летел казак-атаман на Афон и думал: прилечу я сейчас на Афон, а каяться-то в чём? Грехов-то нет. Я ж депутат. А, ладно, согрешу, чтоб не с пустыми руками».







На Михаила Гранкина были составлены административные протоколы по статьям «Хулиганство» и «Появление в общественном месте в нетрезвом состоянии».



Добавим, что когда история получила огласку, Михаила Гранкина лишили звания атамана городского казачьего общества «Батайское». Соответствующий приказ подписал атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров 13 сентября.



