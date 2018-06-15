Ведро черешни для артиста: что заказывали звёзды для выступления на фанфесте в Ростове





Приглашенные на фанфестиваль в Ростов российские звёзды были оригинальны в своих просьбах. Как известно, у каждого артиста есть свой райдер. В нём содержится перечень условий, предъявляемых музыкантом к организаторам выступлений. Обычно это требования, касающиеся аппаратуры, обеспечивающей концерт, размещения и транспорта. Это, что называется, минимальный набор. Сверх него звёзды могут заказать всё, что угодно, от еды и напитков до личного массажиста.



Артисты, выступавшие в Ростове, озадачили организаторов рядом просьб, хотя, надо признать, все они оказались вполне выполнимыми.



Так, хедлайнером дня открытия фан-зоны, 14 июня, стала группа IOWA. К своему выступлению ребята попросили ведро черешни, пишет DonDay.ru. Однако объёмы ёмкости они не уточнили, в результате музыкантам досталось порядка пяти килограммов сладкой ягоды, которую они с удовольствием съели перед концертом.



Анита Цой заказала три бутылки рома. При этом певица уточнила, что марки типа «Капитан Морган» или «Бакарди» неприемлемы.



Цой оказалась не единственным исполнителем, который попросил алкоголь. Участники группы «Градусы» потребовали три бутылки водки и к ним 17 тарелок куриного бульона.



Самыми скромными оказались запросы Федука (Feduk). Начинающий исполнитель для своего выступления попросил только две бутылки воды и три пакета сока.



Солисты известной ростовской группы «Каста» позволили организаторам сэкономить на размещении. У музыкантов есть собственные квартиры в родном городе. Они были единственными ростовскими исполнителями, которые решили остановиться у себя дома.



А вот другая ростовская звезда – Баста – попросил предоставить ему как минимум номер люкс в гостинице «Дон-Плаза». За своё часовое выступление артист запросил порядка 10 миллионов рублей. Для сравнения: гонорары остальных артистов не превышали 3 миллионов рублей. В итоге организаторы пришли к выводу, что вынуждены отказаться от выступления рэпера.