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Вечером в понедельник центр Ростова встал в пробках

Вечером в понедельник центр Ростова встал в пробках
Вечером в понедельник, 10 июля, Ростов встал в пробках. Движение транспорта парализовано на центральных улицах города.

От улицы Красноармейской стоит проспект Ворошиловский. Практически нет движения на проспекте Сиверса. На Красноармейской пробка растянулась от проспекта Ворошиловского до главного автовокзала. На Буденновском затор начинается от улицы Катаева до Социалистической.

Переулок Халтуринский «красный» от улицы Филимоновской до Московской. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», средняя скорость движения по центру города на 19 часов составляет 5 км/ч.

Автомобилисты простаивают в пробках по 40 минут.

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