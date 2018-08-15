Вдова убитого в ЦАР ростовского режиссера Расторгуева обвинила в смерти мужа Михаила Ходорковского



Вдова убитого в Центральноафриканской Республике режиссера из Ростова Александра Расторгуева обвиняет в гибели мужа Михаила Ходорковского. Именно бизнесмен стал организатором поездки съемочной группы. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали документальный фильм о ЧВК «Вагнера» для «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Ходорковского.



- Он [Ходорковский] позвонил маме и попросил «составить смету похорон». Какая смета в такой ситуации может быть? У меня погиб муж, а я должна заниматься писаниной? Я считаю, что он ответственен и причастен к смерти моего мужа, - рассказала Елена Расторгуева в интервью телеканалу «Рен ТВ».



Напомним, трое российских журналистов были убиты в ЦАР 31 июля. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР снимать документальный фильм. Их автомобиль расстреляли неизвестные. Выжить удалось лишь водителю, который сообщил о случившемся.