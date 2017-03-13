Вдоль улицы Орбитальной в Ростове просят построить парк





Вдоль улицы Орбитальной в Ворошиловском районе Ростова просят построить парк. Инициатива жителя города Олега Легкобитова появилась на сайте «Активный ростовчанин» 14 марта.

- Предлагаю создать парковую зону вдоль улицы Орбитальной со спортивными и детскими площадками,- написал Олег Легкобитов.- Пока не застроили северную часть Орбитальной стоянками и прочими сооружениями.



Ростовчанин жалуется на то, что микрорайон настолько плотно застроен, что на улицах не продохнуть от пыли. Людям некуда выйти погулять, заняться спортом и подышать чистым воздухом.



Для того, чтобы администрация рассмотрела инициативу, необходимо собрать 500 голосов.