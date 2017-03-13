Авторизация

Регистрация
  • USD 58.95
  • EUR 62.74
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Вдоль улицы Орбитальной в Ростове просят построить парк

Вдоль улицы Орбитальной в Ростове просят построить парк

Вдоль улицы Орбитальной в Ворошиловском районе Ростова просят построить парк. Инициатива жителя города Олега Легкобитова появилась на сайте «Активный ростовчанин» 14 марта.
- Предлагаю создать парковую зону вдоль улицы Орбитальной со спортивными и детскими площадками,- написал Олег Легкобитов.- Пока не застроили северную часть Орбитальной стоянками и прочими сооружениями.

Ростовчанин жалуется на то, что микрорайон настолько плотно застроен, что на улицах не продохнуть от пыли. Людям некуда выйти погулять, заняться спортом и подышать чистым воздухом.

Для того, чтобы администрация рассмотрела инициативу, необходимо собрать 500 голосов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!