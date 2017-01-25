В Зверево пройдут поминки выпускника ростовской консерватории, погибшего при крушении ТУ-154 в Сочи





В городе Зверево Ростовской области 2 февраля пройдут поминки погибшего при крушении ТУ-154 в Сочи выпускника ростовской консерватории. Владимир Халимон был участником ансамбля Александрова, вместе с другими музыкантами они летели в Сирию.

- Мы хотим посидеть, помянуть нашего Вову,- написала жена музыканта Евгения Халимон на своей страничке в социальной сети.- Это будет в кафе городе Зверево, Ростовская область. Приглашаем всех, у кого есть желание и возможность приехать! Будем очень рады, если вы разделите с нами эти минуты!



Тело Владимира Халимона, как и многих других погибших в страшной авиакатастрофе, пока так и не удалось обнаружить.

Напомним, что трагедия произошла 25 декабря. Самолет летел из Москвы в Сирию, и после дозаправки в Сочи не смог набрать высоту и упал в Черное море. Основной причиной катастрофы назвали ошибку пилотов.



На борту находились 92 человека, в том числе 68 артистов ансамбля Александрова, журналисты, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В самолете также летели студенты ростовской консерватории Владимир Халимон, Дмитрий Бесчастнов и муж жительницы Ростова, офицер российской армии Сергей Абросимов.