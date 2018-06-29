В зоопарке Ростова родились два детёныша семейства капибар



Недавно в Ростовском зоопарке родились двое малышей семейства капибар. Радостное событие случилось 12 июня.



Зоологи пока не могут определить пол малышей и дать им имя - детеныши слишком малы. Но уже через несколько месяцев у деток будут имена.



Сейчас дети живут в одном вольере со своей мамой. Пока они питаются только материнским молоком, но уже пробуют грызть листья, как их родительница. Самка оберегает малышей от посторонних глаз и все время пытается их спрятать.



- Молодая пара сформировалась в 2017 году, а уже в этом было получено их первое потомство, - отметили в пресс-службе зоосада.



Увидеть самых больших грызунов из ныне живущих можно ежедневно с 8.00 до 20.00.