В зоопарке Ростова родились четыре суриката



В ростовском зоопарке на свет появились четыре малыша-суриката. Информация об этом появилась на официальном сайте зоосада.



Сообщается, что в данный момент новорожденные животные находятся в специальном помещении. Вместе с ним находятся мама Глория и папа по имени Глеб. Малыши питаются молоком матери, но постепенно их переводят на другое питание.



В пресс-службе отметили, что младшие детеныши в основном прячутся в домике. Однако посетители уже могут увидеть их старших братьев и сестер.