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В зоопарке Ростова родились четыре суриката

В зоопарке Ростова родились четыре суриката
В ростовском зоопарке на свет появились четыре малыша-суриката. Информация об этом появилась на официальном сайте зоосада.

Сообщается, что в данный момент новорожденные животные находятся в специальном помещении. Вместе с ним находятся мама Глория и папа по имени Глеб. Малыши питаются молоком матери, но постепенно их переводят на другое питание.

В пресс-службе отметили, что младшие детеныши в основном прячутся в домике. Однако посетители уже могут увидеть их старших братьев и сестер.

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