В зоопарке Ростова пройдет празднование Дня тигра



В зоопарке Ростова пройдет празднование Дня тигра. Мероприятие начнется 1 октября в 10.00 возле вольера тигра Артема.



Гости смогут поучаствовать в тигриной зарядке и послушать занимательные тигриные истории. Также посетителей ждет множество конкурсов и викторин, за победу в которых участники и победители получат памятные подарки.



В 11.00 планируется первый выход в вольер маленького тигренка вместе с мамой Примой и папой Устином.

На следующий день после праздника зоопарк перейдет на зимнее время: рабочий день сократится на два часа.