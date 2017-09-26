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В зоопарке Ростова пройдет празднование Дня тигра

В зоопарке Ростова пройдет празднование Дня тигра
В зоопарке Ростова пройдет празднование Дня тигра. Мероприятие начнется 1 октября в 10.00 возле вольера тигра Артема.

Гости смогут поучаствовать в тигриной зарядке и послушать занимательные тигриные истории. Также посетителей ждет множество конкурсов и викторин, за победу в которых участники и победители получат памятные подарки.

В 11.00 планируется первый выход в вольер маленького тигренка вместе с мамой Примой и папой Устином.
На следующий день после праздника зоопарк перейдет на зимнее время: рабочий день сократится на два часа.

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