В зоопарке назвали три самых популярных имени тигренка, предложенных ростовчанами



В зоопарке назвали три самых популярных именин, предложенных горожанами для родившегося в Ростове тигрёнка.



Во время первого этапа конкурса на выбор имени маленькому хищнику, ростовчане прислали множество вариантов женских имен. По условия конкурса, все имена должны начинаться «Я». Тремя самыми популярными из них оказались: Ясмина, Яшма, Яся.



30 октября начинается второй этап конкурса. Ростовчане должны выбрать одно из трёх имён. Имя маленькой тигрицы будет объявлено 3 ноября в 12 часов в зоопарке.



Напомним, тигрёнок родился в Ростовском зоопарке в конце июля у пары амурских тигров. Его отец Устин - один из пяти тигрят, которых нашли в 2012 году в тайге в истощённом состоянии и спасены специалистами. Малышей вырастили и выпустили на волю. Но, наблюдая за Устином на протяжении долгого времени, учёные пришли к выводу, что он не сможет приспособиться к жизни на воле, поэтому в 2015 году тигр поселился в ростовском зоопарке.



Приму отловили в Приморском крае в 2005 году. В Ростов её доставили в октябре 2006 года.