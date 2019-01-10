В зональной библиотеке ЮФУ после капремонта уже дважды протекла крыша



Не так давно, всего три месяца назад, с большой помпой в Ростове после многолетнего капитального ремонта открыли зональную библиотеку ЮФУ.



В тот день проректор по развитию инфраструктуры ЮФУ Юрий Пожаров торжественно рапортовал о том, как в историческом здании заменили электропроводку, отопление, окна, сделали фасад, кровлю, усилили стены…Первое время помещения библиотеки действительно выглядели роскошно. Свежая белоснежная штукатурка, выведенные колонны, новая мебель. Любоваться ремонтом пришлось недолго.

За первые полтора месяца зимы в библиотеке уже дважды протекала крыша. По белоснежному потолку поползли рыжие разводы. Потоки воды стекали прямо на новенькую мебель. Шкафы теперь остаётся только выбросить. На свежей штукатурке на стенах - также мокрые разводы и трещины. Вода даже на полу, о чём свидетельствуют разбросанные кругом картонки и расставленные тазики.







Испытание зимой многомиллионный ремонт не прошёл.







Напомним, впервые о необходимости реставрации зональной библиотеки, расположенной в историческом здании – особняке Парамонова, заговорили в 2007 году. Тогда библиотеку посетил глава правительства России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на удручающее состояние здания. Однако к ремонту приступили только в 2015 году. И практически сразу работники библиотеки забили тревогу: даже невооруженным взглядом было видно халтуру, которую делали рабочие. О привлечении к реставрации памятника архитектуры квалифицированных кадров речи не шло. Специалисты требуют за свою работу соответствующую оплату, да и материалы им качественные подавай, а ответственные за ремонт на всем пытались сэкономить.





Так библиотека выглядела в день открытия. Фото: rostof.ru



В итоге ремонт продвигался крайне медленно. Работы несколько раз приостанавливали из-за нехватки средств. Наконец, в октябре 2018 года библиотеку торжественно открыли. Качество произведенных работ вскоре себя показало. «Феникс, который возродился из пепла», как назвали тогда обновленное здание, снова превратился в пепел.



