В Западном районе Ростова появится 8-этажная гостиница





В Западном жилом массиве Ростова появится 8-этажная гостиница с подземной автостоянкой.



Постановлением администрации города № 1761 говорится об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Зорге, Благодатной, Мильчакова и 339-й Стрелковой Дивизии. В соответствии с документом, исполнитель подготовил проекты планировки и межевания территории под строительство гостиничного комплекса.



Гостиница со встроено-пристроенной подземно-наземной многоуровневой закрытой автостоянкой будет 8-этажной, один из этажей расположится под землей. Общая площадь постройки составит 13,7 тыс. кв. м., из которых 2 тыс. кв. м. – подземная часть.



Гостиничный комплекс расположится на территории площадью 1,08 га вдоль улицы Зорге рядом с новым студенческим городком ЮФУ.

