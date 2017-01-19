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В Западном районе Ростова появится 8-этажная гостиница

В Западном районе Ростова появится 8-этажная гостиница

В Западном жилом массиве Ростова появится 8-этажная гостиница с подземной автостоянкой.

Постановлением администрации города № 1761 говорится об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Зорге, Благодатной, Мильчакова и 339-й Стрелковой Дивизии. В соответствии с документом, исполнитель подготовил проекты планировки и межевания территории под строительство гостиничного комплекса.

Гостиница со встроено-пристроенной подземно-наземной многоуровневой закрытой автостоянкой будет 8-этажной, один из этажей расположится под землей. Общая площадь постройки составит 13,7 тыс. кв. м., из которых 2 тыс. кв. м. – подземная часть.

Гостиничный комплекс расположится на территории площадью 1,08 га вдоль улицы Зорге рядом с новым студенческим городком ЮФУ.
В Западном районе Ростова появится 8-этажная гостиница

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