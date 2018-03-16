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В Законодательном собрании Ростовской области создана рабочая группа для рассмотрения законодательных предложений по реализации послания президента

В Законодательном собрании Ростовской области создана рабочая группа для рассмотрения законодательных предложений по реализации послания президента
Приоритетные направления политики на ближайшее время обозначил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию Российской федерации от 1 марта 2018 года. Он поставил задачи, которые касаются всех направлений политики: экономической, социально-культурной, административно-политической. При этом задачи стоят перед всеми уровнями власти.

Основываясь на послании, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, предложить создать рабочие группы, которые будут заниматься законодательным обеспечением. Об этом он сообщил в своем выступлении 12 марта в Твери. В группы будут входить не только депутаты, но и эксперты и представители деловых кругов регионов.

-При реализации Послания у нас, возможно, будут законопроекты совместного ведения. Было бы правильно сейчас, не дожидаясь обсуждения их Госдумой, подумать об этом на уровне заксобраний и подготовиться к принятию законов, – отметил Вячеслав Володин.

Основываясь на предложении спикера, депутаты ростовского Законодательного собрания для реализации Послания создали свою рабочую группу. Возглавил ее спикер донского парламента. В ее состав вошли председатели профильных комитетов, руководители фракций Законодательного Собрания, руководители структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания. Рабочая группа будет рассматривать поступающие предложения по совершенствованию законодательства. К участию в деятельности рабочей группы будут привлекаться представители госорганов, органов местного самоуправления, иных организаций, эксперты.

Распоряжение о создании рабочей группы подписал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

-Послание Президента – это всегда руководство к действию и настольный документ для всех органов областной и муниципальной власти Ростовской области, – отметил председатель. – И Президент уделил в Послании очень большое внимание акцентам регионального развития. Именно регионы и города России должны стать движущей силой для всей страны. В этом отношении у Ростова и области с концепцией развития агломераций – большие перспективы.

Ростовская область формирует Стратегию своего развития до 2030 года. При этом в планах сделать ее максимально интегрированной с целевыми установками, которые были указаны в Послании президента.

Как отмечает Александр Ищенко, все это потребует совершенствования законодательного регулирования как на федеральном, так и на областном уровне.

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