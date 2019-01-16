В Яндекс.Такси не знают о забастовке водителей в Ростове



Фото: The-village.ru

Компания Яндекс.Такси прокомментировала ситуацию с забастовкой водителей, которые недовольны новыми условиями работы.



После публикации информации о забастовке водителей Яндекс.Такси в Ростове редакция Rostov.ru получила официальный комментарий от пресс-службы сервиса. По словам представителя компании Натальи Рыжовой, 15 января закончился тестовый период работы новой системы распределения заказов на территории аэропорта Платов.

- Новая система включает в себя выделенную парковку для машин, подключенных к сервису Яндекс.Такси, возможность для проезда водителей на первую линию и стойку заказа такси в здании аэропорта, - пояснили в компании. - Это сделано для удобства как пользователей, так и водителей.



Напомним, что по новой системе водители, получая заказ в аэропорту, обязаны отчислять компании дополнительный процент. Комиссию должны отдавать и те, кто оплатил путёвку на всю смену.



В комментарии нет ни слова о том, сколько теперь Яндекс.Такси получает в качестве комиссии за заказ. Однако, именно увеличившийся размер комиссии стал поводом для недовольства водителей. По словам таксистов, после изменений поездки в Платов стали для них убыточными.

- Мы предупредили водителей об изменениях, но у них остались вопросы о работе новой системы, на которые мы ответили, - добавил представитель Яндекс.Такси. - Информации о забастовке или митинге у нас нет.



Инициативная группа водителей действительно встречалась 17 января с представителями компании в Ростове. Однако всё, что они услышали, - это то, что размер комиссии на региональном уровне не устанавливается. Таксисты намерены продолжить отстаивать свои права.