В воскресенье на подъездах к «Ростов-Арене» ограничат движение



В воскресенье на подъездах к «Ростов-Арене» введут ограничения движения. Запрет связан с проведением игры Чемпионата России по футболу. Информацию передает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.



Сообщается, что 19 августа с 23 часов по час ночи движение перекроют на улице Левобережной, на участке от южного подъезда проспекта Ворошиловский до съезда до Ворошиловского моста. Также невозможно будет проехать от Южного подъезда до Левобережной на Магистральной улице.



Кроме того, с 18:00 до 01:00 запретят сквозное движение по проездам с западной и восточной частей стадиона, а также по съезду Южного подъезда к городу на Магистральную улицу.