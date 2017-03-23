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В Волгограде Навального едва не разорвали

В Волгограде Навального едва не разорвали

26 марта в Ростове планируется проведение антикоррупционного митинга, организованного сторонниками Алексея Навального.

Накануне оппозиционер посетил Волгоград, где участвовал в открытие своего агитационного штаба. Его приезду предшествовали события, которые обернулись скандалом. Активисты окрасили лицо и ладонь монумента «Родина-мать» в зеленый цвет на фотографии. Таким образом они намекнули на события, в Барнауле, где перед открытием штаба Навального облили зеленкой. Однако ряд волгоградцев посчитал оскорблением подобный фотошоп. Они и пришли к дверям штаба Навального на улице Мира 24 марта, сообщает VolgaDay.ru.

Собравшиеся скандировали «Позор!» и требовали, чтобы создатель «Фонда борьбы с коррупцией» вышел к ним. Когда оппозиционер появился на ступеньках, он попросил дать ему слово. Но организовать диалог с несколькими сотнями негодовавших, ему не удалось. Навального попросили подойти поближе, а когда он это сделал, его попытались затащить в толпу. Сторонники попытались не допустить этого, схватив своего лидера с другой стороны. В итоге в действие вмешалась полиция. Навальный вернулся в свой штаб целым и невредимым.



Стоит отметить, что во время встречи с волонтерами и журналистами, Алексей Навальный сообщил, что сам считает «раскрашивание» памятника неуместным. Фотоколлаж разместил кто-то из ребят, ведущих группу в соцсети. Вскоре его удалили. А оппозиционер принёс извинения.

Как сообщалось ранее, также как и в Волгограде, у Ростове у сторонников Навального возникли сложности в согласовании митинга с городской мэрией. В администрации организаторов предупредили, что за массовые беспорядки и использование символики нацистских и экстремистских организаций можно понести наказание. При этом запрета на проведение акции в официальном ответе чиновников не было. В то же время мэрия так и не согласовала место её проведения.
- Так как ответ не содержал в себе информации об отказе и согласовании, мы подали иск в суд, подали требование о разъяснении позиции администрации,- написали организаторы акции.- Также мы подали заявки на пикеты в нескольких местах города. В ответ на требование и заявки на пикеты нам дали ответ, что ВСЕ площадки города заняты. Альтернативный мест нет.

Тем не менее, митинг всё-таки планируется провести. Как удалось узнать Rostov.ru, сам Алексей Навальный в Ростов не приедет. В это же время в Москве начнётся шествие, в котором он будет принимать участие.

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