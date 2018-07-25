В Волгодонске врача городской поликлиники будут судить за взятку



В Волгодонске врача городской поликлиники будут судить за взятку. Дело невролога Городской поликлиники №3 рассмотрят по статье уголовного кодекса «Получение должностным лицом взятки в значительном размере».



По версии следствия, пациент обратился к неврологу за направлением на экспертизу по получению инвалидности. За это невролог попросил у обратившегося 70 тысяч рублей.



-В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ростовской области.