В Волгодонске устанавливают новую стелу на место памятника, рухнувшего при ураганном ветре



В городе Волгодонске Ростовской области начали установку стелы. Монумент появится на месте памятника, рухнувшего во время ураганного ветра в марте 2017 года.



К монтажу стелы на пересечении улиц Строителей и Весенней приступили 15 ноября. Планируется, что на вершине скульптуры установят орла с расправленными крыльями.



Напомним, предшественница новой стелы рухнула 28 ноября. В городе поднялся сильный ветер и 20-метровый памятник не выдержал порывов. Скульптура упала и рассыпалась. В результате происшествия никто не пострадал.