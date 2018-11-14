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В Волгодонске устанавливают новую стелу на место памятника, рухнувшего при ураганном ветре

В Волгодонске устанавливают новую стелу на место памятника, рухнувшего при ураганном ветре
В городе Волгодонске Ростовской области начали установку стелы. Монумент появится на месте памятника, рухнувшего во время ураганного ветра в марте 2017 года.

К монтажу стелы на пересечении улиц Строителей и Весенней приступили 15 ноября. Планируется, что на вершине скульптуры установят орла с расправленными крыльями.

Напомним, предшественница новой стелы рухнула 28 ноября. В городе поднялся сильный ветер и 20-метровый памятник не выдержал порывов. Скульптура упала и рассыпалась. В результате происшествия никто не пострадал.

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