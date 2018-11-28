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В Волгодонске требуют отменить приговор врачу, виновному в смерти 11-месячного ребенка

В Волгодонске требуют отменить приговор врачу, виновному в смерти 11-месячного ребенка
В Волгодонске требуют отменить приговор врачу, виновному в смерти 11-месячного ребенка. Соответствующую петицию активисты разместили на сайте Change.org 29 ноября.

Напомним, в ноябре экс-заведующую инфекционным отделением «Детской городской больницы» Волгодонска Ольгу Кулишову признали виновной в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ее приговорил к двум годам ограничения свободы. Кроме того, в течение года женщине запретили лечить пациентов.

Суд установил, что в августе 2017 года в детской городской больнице Волгодонска 11-месячный малыш нуждался в восстановлении функций дыхательных путей. Этими навыками врач не владела. Однако Кулишова вызвала скорую помощь только спустя 50 минут. Из-за ее промедления ребенок умер.

Жители Волгодонска не согласны с вынесенным приговором и требуют его отменить. Они уверены, что решение суда несправедливо.

- Ольгу Николаевну обвинили в смерти 11-месячного ребенка из-за того, что она пыталась реанимировать малыша в течение 50 минут, - написали в петиции горожане. - По логике cуда врачу было необходимо отправить малыша в другое медицинское учреждение и не пытаться сделать хоть что-то, пусть и в неприспособленной для реанимации больнице. Но в таком случае малыш мог бы скончаться по пути в лечебное учреждение.

Авторы петиции признают, что смерть ребенка — трагедия. Тем не менее они уверены: подобный прецедент может подталкивать медиков сваливать с себя ответственность за тяжелых пациентов и направлять их в другие больницы.

За два дня инициативу поддержали 13 человек. Активисты рассчитывают, что петиция наберет минимум 100 голосов «за».

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