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В Волгодонске мужчина украл камеру наружного наблюдения, которая успела его заснять

В Волгодонске мужчина украл камеру наружного наблюдения, которая успела его заснять

В Волгодонске мужчина похитил камеру наружного наблюдения одного из магазинов на улице Гагарина.

Во время кражи камера записывала все происходящее, и сам злоумышленник тоже попал в ее объектив. Работники магазина увидели запись и вызвали полицию.
- Сотрудники вневедомственной охраны войск Росгвардии посмотрели запись с похищенной камеры и установили приметы злоумышленника,- сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области. - После этого они обследовали прилегающую территорию и задержали подозреваемого возле подъезда его собственного дома.

Задержанным оказался безработный 26-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Сумма причиненного им ущерба составила около 20 тыс. руб. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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