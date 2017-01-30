В Волгодонске мужчина украл камеру наружного наблюдения, которая успела его заснять





В Волгодонске мужчина похитил камеру наружного наблюдения одного из магазинов на улице Гагарина.



Во время кражи камера записывала все происходящее, и сам злоумышленник тоже попал в ее объектив. Работники магазина увидели запись и вызвали полицию.

- Сотрудники вневедомственной охраны войск Росгвардии посмотрели запись с похищенной камеры и установили приметы злоумышленника,- сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области. - После этого они обследовали прилегающую территорию и задержали подозреваемого возле подъезда его собственного дома.



Задержанным оказался безработный 26-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Сумма причиненного им ущерба составила около 20 тыс. руб. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».