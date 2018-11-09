В Волгодонске мужчина пропал без вести



В городе Волгодонске Ростовской области уже 17 дней разыскивают пенсионера. Сообщение об этом разместил поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».



Владимир Зайцев ушёл из дома 28 октября и не вернулся. Он не выходил на связь, никаких сообщений о его местонахождении нет.



Известно, что в день пропажи 68-летний дончанин был одет в зелёную куртку, зелёные штаны, чёрную кепку, обут в чёрные ботинки.



Рост мужчины - около 184 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза, вставные золотые зубы.



Поисковый отряд просит добровольцев о помощи. Необходимо как можно скорее найти человека, так как в холодную погоду есть риск, что он замёрзнет.



Если вы знаете, где может находиться Владимир Зайцев, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.