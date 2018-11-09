Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Волгодонске мужчина пропал без вести

В Волгодонске мужчина пропал без вести
В городе Волгодонске Ростовской области уже 17 дней разыскивают пенсионера. Сообщение об этом разместил поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

Владимир Зайцев ушёл из дома 28 октября и не вернулся. Он не выходил на связь, никаких сообщений о его местонахождении нет.

Известно, что в день пропажи 68-летний дончанин был одет в зелёную куртку, зелёные штаны, чёрную кепку, обут в чёрные ботинки.

Рост мужчины - около 184 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза, вставные золотые зубы.

Поисковый отряд просит добровольцев о помощи. Необходимо как можно скорее найти человека, так как в холодную погоду есть риск, что он замёрзнет.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Зайцев, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.