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В Волгодонске к поискам пропавшего 68-летнего мужчины подключились волонтеры

В Волгодонске к поискам пропавшего 68-летнего мужчины подключились волонтеры
В Волгодонске к поискам пропавшего 68-летнего мужчины подключились волонтеры и местные жители. Добровольцы вместе с правоохранителями ищут Владимира Кузнецова. О мужчине ничего не известно более трех недель. Он ушел из дома 28 октября и не вернулся обратно.

Его рост 184 сантиметра, глаза голубые, волосы седые. В день пропажи Владимир был одет в зеленую куртку, черную кепку, штаны зеленого цвета и ботинки.

Все, кому что-либо известно о его местонахождении, могут позвонить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

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