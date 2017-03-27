В Волгодонске без вести пропал 41-летний мужчина





В Волгодонске без вести пропал 41-летний Роман Костюков. 26 марта он ушел из дома и до сих пор не выходит на связь с близкими.



По словам родственников, ранним утром в день исчезновения Романа видели соседи. Мужчина оставил в квартире телефон, ключи, а также документы, и покинул жилье, оставив дверь незапертой.

- Спустя двое суток самостоятельных поисков мы обратились в правоохранительные органы, - рассказала невеста Романа.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы с проседью. Был одет в темные штаны и черную куртку. На ногах пропавшего были кроссовки.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Костюкова, просят сообщить по телефонам: 8-938-149-29-19 или 8-988-899-50-89.