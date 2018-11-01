Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Тюмень из Ростова вылетел первый прямой рейс

В Тюмень из Ростова вылетел первый прямой рейс
Из аэропорта Платов в Тюмень вылетел первый прямой рейс. Все желающие смогли улететь ночью 3 ноября.

Новое направление будет осуществляться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Из ростовского аэропорта самолет до Тюмени будет вылетать в 00.05, а из Тюмени в 06.10 по местному времени. В небе самолет пробудет около трех часов.

Первый лайнер уже вылетел ночью, поэтому ближайший рейс намечен на 6 ноября. Стоимость билета составляет 12 480 рублей.

Напомним, ранее из донского региона добраться в Тюмень можно было только с пересадкой.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.