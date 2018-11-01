В Тюмень из Ростова вылетел первый прямой рейс



Из аэропорта Платов в Тюмень вылетел первый прямой рейс. Все желающие смогли улететь ночью 3 ноября.



Новое направление будет осуществляться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Из ростовского аэропорта самолет до Тюмени будет вылетать в 00.05, а из Тюмени в 06.10 по местному времени. В небе самолет пробудет около трех часов.



Первый лайнер уже вылетел ночью, поэтому ближайший рейс намечен на 6 ноября. Стоимость билета составляет 12 480 рублей.



Напомним, ранее из донского региона добраться в Тюмень можно было только с пересадкой.