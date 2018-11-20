В трёх городах Ростовской области на выходных пройдут ярмарки



Фото: Idkontakt.ru

В Ростовской области в субботу, 24 ноября, пройдут продовольственные ярмарки. Свою продукцию представят сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства из сельских районов Дона.



Уличная торговля будет организована в Ростове, Волгодонске и Шахтах. На площадках жители этих городов смогут приобрести мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, рыбу и мёд, хлебобулочные изделия.



Ярмарки будут работать с 8 до 15 часов в Ростове на улице Обсерваторной, 13, в Волгодонске - на площади Победы (ул. Ленина, 56) и в Шахтах - на площади Ленина, 1.