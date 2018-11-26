В Таганрогском заливе объявлено штормовое предупреждение



В заливе и порту Таганрога на три дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает главное управление МЧС по Ростовской области.



Весь день 29, 30 ноября и в ночь на 1 декабря в Таганрогском заливе и в районе порта ожидается обледенение судов. Прогнозируется сильный восточный и северо-восточный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. В указанные дни ветер усилится до 23-28 метров в секунду.



Жителей Ростовской области призывают быть предельными осторожными. В эти дни лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.