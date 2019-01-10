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В Таганроге затопило улицы из-за резкого потепления

В Таганроге затопило улицы из-за резкого потепления
В Таганроге затопило улицы. 11 января температура воздуха в городе выросла до 4 градусов тепла. Из-за резкого потепления неубранный коммунальщиками снег начал таять. Образовавшаяся вода стала растекаться по дорогам Таганрога.

По словам местных жителей, город был похож на Венецию. Из-за потепления затопило Мариупольское шоссе, улицы, прилегающие к площади Марцевский Треугольник, а также улицы Сергея Шило и Нестора Кукольника.

В результате на некоторых участках проезжей части образовались небольшие дорожные заторы. Автомобилисты Таганрога были вынуждены простаивать в пробках.

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